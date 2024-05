Crash de l'hélicoptère présidentiel iranien : le président est-il mort ?

Le président a disparu, les programmes à la télévision iranienne sont interrompus. En image, voici l’hélicoptère un peu plus tôt dans la journée. Le président, ici à gauche, voyage avec son ministre des Affaires étrangères en Azerbaïdjan. Il y rencontre son homologue, le président Aliyev, mais lors de son retour en Iran dans la région montagneuse d’Uzi, son hélicoptère disparaît. C’est une zone difficile d’accès. Des centaines de secouristes et de journalistes sont sur place Ebrahim Raïssi, élu en 2021, est un ultraconservateur. Surnommé le "boucher de Téhéran" par ses détracteurs, il est sous sanction américaine en raison de la répression des opposants qu’il avait dirigée dans les années 80. Selon Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne à l’université Paris Cité, le président a donné carte blanche à la police des mœurs de faire adopter le port obligatoire du voile et a soutenu l’assassinat de plus de 600 personnes dans les manifestations, depuis qu’il est au pouvoir. En Iran, le pouvoir est entre les mains du guide suprême, Ali Khamenei, le chef de l’État. Il n’y a donc pas de vacance du pouvoir, le vice-président assure l'intérim. Des élections auront lieu dans les 50 jours si le président Raïssi n’est pas retrouvé vivant. TF1 | Reportage B. Christal