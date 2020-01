Crash du Boeing 737 en Iran : l’avion aurait été touché par deux missiles selon de nouvelles images

Sur une vidéo obtenue et authentifiée par le New York Times, on voit un premier missile tiré en direction de l'avion ukrainien. Moins de trente secondes après, on voit un deuxième lancé du même endroit. Ces images proviendraient d'une caméra de surveillance dans le village de Bid Kaneh, situé à quelques kilomètres d'une base militaire d'où les deux missiles auraient été tirés par erreur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.