Crash d'un avion au Texas : les passagers et membres d'équipages sont sains et saufs

Vu du ciel, ce n'est même plus une carcasse. La carlingue réduite en cendres, des flammes de plusieurs mètres de haut et des panaches de fumée noire visibles à des kilomètres. Un avion s'est écrasé près de Houston, au Texas. Tous les passagers, 21 personnes, s'en sont sortis indemnes avec la peur de leur vie. Une issue heureuse et rarissime. L'enquête est encore en cours pour comprendre cet accident. "L'avion était sur le point de décoller depuis Houston, mais il a continué à rouler sans s'arrêter et n'a pas réussi à décoller", raconte Steven Woodward, directeur de la sécurité publique du Texas. Selon les premiers éléments, l'appareil aurait heurté une clôture au décollage, avant de prendre feu et de s'arrêter dans un champ. Les passagers ont su s'échapper in extremis, miraculés.