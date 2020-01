Crash d'un Boeing en Iran : l'avion ukrainien abattu par un missile ?

Ce crash a fait 176 victimes mercredi matin tout près de Téhéran. Depuis, tous les experts en sécurité aérienne s'interrogent sur la cause exacte du drame. Plusieurs médias américains affirment que le Boeing aurait été abattu accidentellement par un missile iranien. Les Iraniens ont retrouvé les boîtes noires de l'appareil. S'ils acceptent de les transmettre à des experts indépendants, on saura avec certitude ce qui a causé cette tragédie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.