Crash d'un hélicoptère en Savoie : l'émotion après la mort des cinq sauveteurs

Les corps des cinq personnes tuées dans le crash seront remis aux familles dans les jours qui viennent. Un pilote, deux hélitreuillistes et deux CRS Alpes d'Albertville. Parmi eux, le chef de l'unité Amaury Lagroy de Croutte, filmé ici lors d'un reportage en 2019. À la caserne, les visages sont fermés. Le choc est terrible. Ce ne sont pas deux collègues qui ont disparu, mais deux frères, deux policiers très expérimentés. Pour Fabrice Fagnani, secrétaire régional Unité SGP Police CRS, "Ça demande des années de formation pour arriver à un tel niveau. C'est surement ce qui est de plus pur dans la police nationale, d'être secouriste en montagne...". Dans le village, on est tout aussi abasourdi par la perte de ces cinq hommes, cinq sauveteurs. Sur l'aérodrome de Tournon, des habitants viennent apporter des fleurs aux membres du service aérien français. Les quatre autres victimes, dont Lionel Crétier, un des pilotes de l'appareil, y travaillaient. "Cela fait plusieurs années qu'il était pilote. Il intervenait régulièrement sur les domaines skiables pour nous aider dans des secours difficiles", rappelle Philippe Janin, directeur du service des pistes - Les Arcs (Savoie). L'hélicoptère a décollé de l'aérodrome de Tournon mardi en fin de journée, pour un exercice nocturne d'hélitreuillage sur les pentes du Grand Arc à presque 2 000 m d'altitude. Mais les conditions météo se sont dégradées. Une pluie battante, un épais brouillard. Vers 19h , l'appareil s'écrase. On ne sait pas exactement pourquoi, mais la mauvaise visibilité était la cause la plus probable. Dans le crash subsiste un miracle. Le secours a retrouvé un survivant, David Girodet,le deuxième pilote. Il est gravement blessé.