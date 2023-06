Crash en Colombie : des preuves de vie des enfants un mois après ?

Il a suffi d'une petite paire de baskets pour redonner espoir à tout un pays. Les quatre enfants, disparus depuis maintenant un mois, en pleine jungle colombienne, ont laissé de nouvelles traces derrière eux. Mais où sont-ils ? Quatre frères et sœurs, l'aîné est âgé de treize ans, le plus jeune n'a que onze mois. Leur avion s'est écrasé le 1er mai. Seuls les corps des trois adultes à bord, dont leur mère, ont été retrouvés. Trente jours de recherche active, au sol comme dans les airs, et les preuves que les enfants sont encore en vie se multiplient. Les équipes de recherche ont d'abord trouvé un biberon, une petite paire de ciseaux et un abri de fortune, puis, plus récemment, une couche usagée, l'étiquette d'un bandeau pour cheveux, et une petite paire de baskets. Hier, mardi 30 mai, les militaires sont tombés sur une trace de pas, pouvant être celle d’un des enfants. Les enfants appartiennent à une communauté indigène habituée à vivre dans la jungle, mais le temps presse. De nombreux kits de survie ont été largués depuis un hélicoptère, au-dessus d'une zone de recherche grande comme trois fois Paris. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Renault