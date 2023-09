Crèches privées : que leur reproche-t-on ?

Les témoignages accablant les crèches privées se multiplient. De quoi leur reproche-t-on ? Pendant un an et demi, la petite Eline a fréquenté une structure privée. À chaque retour à la maison, sa mère fait le même constat. La petite a toujours très faim en sortant de la crèche. Avec d'autres parents, elle décide de mener l'enquête. Ils découvrent que la crèche limite les portions. Comme Doris Vallejo, huit familles ont porté plainte contre la crèche. Contacté, le groupe reconnaît un manquement. La directrice en poste à l'époque a été licenciée. Barbara a été auxiliaire pendant sept ans dans d'autres structures privées. Elle a constaté de près les mêmes dysfonctionnements : couches rationnées, manque de personnels. Elle a accepté de témoigner anonymement. Dans certaines crèches privées, elle n'avait que cinq minutes pour nourrir les bébés. Selon elle, c'est une pratique dictée par une logique économique. Que répondent les crèches ? Elsa Hervy, représentante des professionnelles du secteur, admet des dysfonctionnements. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Lefrançois, E. Fourny