Crèches : une reprise très encadrée

Ce lundi matin, de nombreux jeunes enfants sont retournés en crèche. Utilisation du gel hydroalcoolique, port de masques et des marquages au sol pour délimiter les espaces... Les 12 000 crèches françaises ont dû s'adapter aux règles sanitaires en vigueur. Pour l'instant, la capacité d'accueil est limitée à dix enfants contre vingt-deux habituellement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.