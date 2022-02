Crédit à la consommation : le grand retour

C'est un cadeau que Lauenda n'aurait jamais pu s'offrir sans avoir recours à un crédit. Avec un taux d'intérêt de 5%, elle va payer 15 400 euros au total, soit 257 euros par mois pendant cinq ans pour cette citadine d'occasion. Comme elle, de plus en plus de Français ont eu recours à un crédit pour acheter un véhicule d'occasion, soit plus de 9,4% par rapport à 2019. Selon ce concessionnaire, le profil de ses clients a récemment changé. En effet, selon une récente étude, la plupart des emprunteurs ont entre 40 et 60 ans, une situation financière stable et ont déjà contracté au moins trois crédits à la consommation dans leur vie. Ces derniers cherchent surtout à ne pas se priver. Beaucoup s'en méfient encore, c'est le cas de Gaëlle. Avant de vous accorder un crédit, l'organisme doit s'assurer auprès de la Banque de France que vous n'êtes pas surendetté, mais n'a pas forcément connaissance de tous vos financements en cours. Alors, il est important de rester prudent. Dans l'Hexagone, le nombre de ménages surendettés baisse continuellement depuis sept ans. T F1 | Reportage P. Corrieu, C, Diwo