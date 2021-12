Crédit à la consommation : les Français en sont si friands

Il fait des travaux dans une maison qu'il vient d'acheter dans le Nord de la France. Il a emprunté 25 000 euros à un organisme de crédit à la consommation plutôt qu'à sa banque pour la rénover. "C'était très fluide, très rapide. En 24 heures, ma demande était pré-acceptée. En 48 heures, elle était validée. Et sous une semaine, j'avais les fonds sur mon compte", indique Nadir Brahmi. Farez, lui, a besoin d'une nouvelle voiture. Son budget est 25 000 euros. Le vendeur lui propose un crédit de 450 euros par mois pendant cinq ans. Le client accepte. "Le crédit permet d'étaler le prix sur 60 mois, et pouvoir lisser, optimiser les dépenses familiales", explique le jeune homme. Pour d'autres, le crédit à la consommation permet de faire face aux aléas du quotidien. "Je m'en sers quand je sens le compte un petit peu ric-rac. Je les utilise pour alléger la douloureuse. Je ne veux pas casser un PEL pour une dépense de 1 000 euros", confie une femme. Selon les chiffres, 76% des Français qui contracte à un crédit l'utilisent pour un achat important (voiture, ameublement, travail), 17% pour des problèmes de trésorerie, et 7% pour des achats coup de cœur comme un voyage. Si nous sommes de plus en plus nombreux à y recourir, c'est parce que les taux d'intérêt sont actuellement à peu près équivalents à l'inflation. TF1 | Reportage F. Chadeau, J. Roux