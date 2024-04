Crédit à la consommation : près d'un Français sur deux concerné

Marian Gonzalez s'est offert, pour ses 23 ans, un nouvel ordinateur portable, financé grâce à un crédit à la consommation. "Je me suis dit, moi, payé 1350 euros d'un coup, pas possible, en sachant qu'il y a le loyer à payer, il y a la bouffe, vraiment, il y a tous les achats du quotidien", confie-t-il dans le reportage en tête de cet article. L'ordinateur coûte 1349 euros. Pendant deux ans, chaque mois, Marian remboursera près de 62 euros. Ce prêt a forcément un coût, 138 euros. "Pour moi, c'est comme un abonnement, comme ce que je peux payer pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, c'est un forfait mensuel et qui me convient très bien". Le crédit à la consommation a la cote. Aucune dépense n'y échappe, mais ce sont les achats d'électroménagers, les travaux de rénovation et l'acquisition de la voiture qui y sont le plus souvent associés. "Le crédit à la consommation va permettre aux Français et d'autant plus dans le contexte d'inflation actuelle d'aller booster leur pouvoir d'achat", explique Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France. Le montant moyen dans ces crédits est d'environ 16 000 euros. Parfois, c'est juste pour boucler les fins de mois. Avec les crédits conso et les paiements fractionnés, eux aussi de plus en plus nombreux, l'endettement peut en effet dépasser le supportable. "Ce qu'il faut éviter, c'est d'accumuler plusieurs crédits. Le risque, c'est le risque du crédit trop qui va conduire à surendettement", préconise Jean-Louis Kiehl, président de la Fédération française des associations Crésus (accompagnement des personnes en difficulté financière). Au premier trimestre, près de 36 000 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France, un chiffre en hausse de 17 % sur un an. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Le Goïc