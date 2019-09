Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile : le vrai du faux

Plus de 4 millions de citoyens bénéficient d'un crédit d'impôt pour un emploi à domicile. Mais est-il vrai que celui-ci profite surtout aux plus hauts revenus ? Ces niches fiscales servent-elles vraiment à financer des emplois de confort ? Baisser ou supprimer ce crédit augmenterait-il le travail au noir ? Éléments de réponses avec notre journaliste, Hélène Grégoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.