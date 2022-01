Crédit d'impôt : qui va percevoir une avance ?

Pour cette mère de famille, l'entrée en vigueur de l'avance de crédit d'impôt est la bonne nouvelle de ce début d'année. Le fisc lui versera lundi prochain 690 euros. Clarisse Morandini en bénéficie car elle fait garder sa fille par une assistante maternelle. "Ce n'est pas vraiment une surprise, mais on est content de l'avoir", a-t-elle déclaré. Pour elle, cette "petite aide" servira à payer les frais de vie courante surtout quand le prix de l'essence ou de l'électricité ne cesse d'augmenter. Si vous faites garder vos enfants, employer une femme de ménage ou une aide à domicile, vous recevrez vous aussi une avance de crédit d'impôt. Au total, 8,7 millions de foyers sont concernés. Ils toucheront en moyenne 600 euros. Un acompte très attendu et qui fait plaisir aux Français qu'on a interrogé aujourd'hui. Cet acompte correspondra à 60% du montant du crédit d'impôt annuel du bénéficiaire. Il sera directement versé sur leur compte en banque. Quant aux 235 000 foyers français dont le fisc n'a pas le RIB, qu'ils se rassurent. Un chèque leur sera envoyé d'ici fin janvier. T F1 | Reportage J. Cressens, P. Corrieu, C. Nieulac