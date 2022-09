Crédit d'impôt : un coup de pouce pour la garde d'enfants

Si vos enfants ont plus de six ans, vous n’aurez plus besoin d’avancer le salaire de la nounou en entier. Dès mercredi 21 septembre, le crédit d’impôt sera immédiat. Voilà ce qui change. Jusqu’à aujourd’hui, vous deviez avancer l’intégralité du prix de la prestation, rapporter le montant sur votre feuille d’impôt et attendre jusqu’à un an avant d’être remboursé de 50% du prix de la garde de votre enfant. Désormais, selon le même principe que le prélèvement à la source, vous ne paierez que 50% de la prestation. C’est l'Urssaf qui, ensuite, versera son salaire complet à votre salarié. Pour les familles, cela n’est pas moins cher, mais c’est plus simple. Ce système permettrait aussi de lutter contre le travail non déclaré. Les familles qui ont des enfants de moins de six ans devront, elles, attendre le 1er janvier 2024 pour bénéficier du même dispositif. Celui-ci existe déjà pour d’autres prestations comme le ménage, le jardinage, les cours particuliers ou l’aide à domicile des personnes âgées. TF1 | Reportage J. de Francqueville, G. Bellec, S. Hernandez.