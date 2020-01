Crédit immobilier : attention, les banques commencent à serrer la vis

Avec l'effondrement des taux de crédit, les autorités redoutent un endettement excessif des acheteurs et l'explosion d'une bulle immobilière. Les banques qui disposaient d'une certaine marge de liberté doivent désormais appliquer des restrictions. Des recommandations mal accueillies chez les professionnels du crédit immobilier, qui voient leur activité ralentir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.