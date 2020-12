Crédit immobilier : des conditions plus souples pour emprunter

Devenir propriétaire. Un jeune couple a bien cru ne jamais y arriver. Pourtant, avec deux CDI et 4 000 euros par mois, leur projet aurait été validé sans souci il y a un an. Alexia et Thomas Ardouin, primo-accédants à Houdan (Yvelines), témoignent : "On a eu deux refus de financement. On était à deux doigts d'arrêter le projet d'achat. Je me suis dit, on va rester locataire, on ne va pas se prendre la tête". En cause, leur taux d'endettement qui dépassait de peu la limite des 33% fixés par le secteur bancaire, devenu intraitable. Une barre devenue obsolète, car le gouvernement vient de la relever à 35%. Actuellement, le secteur bancaire a donc consenti à assouplir ses règles. Mais, pour les salariés des secteurs sinistrés par la crise, un autre problème se pose. Selon plusieurs organismes bancaires, en un an, le nombre de refus d'emprunt immobilier a triplé.