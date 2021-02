Crédit immobilier : emprunter va devenir plus difficile

C'est le rêve d'une vie : être propriétaire de son appartement ou de sa maison. Mais avec la crise économique, cela devient beaucoup plus compliqué pour certaines professions. En CDI, cette attachée de presse de 28 ans, interrogée par TF1, s'attendait à un taux de 1,2%. Sa banque lui propose plutôt "1,60". Des taux moins intéressants voire des refus de dossier pour des profils aujourd'hui considérés à risque, travaillant dans la restauration, l'événementiel, la culture ou encore l'aéronautique. Dès cet été, il sera plus difficile pour l'ensemble des emprunteurs d'accéder à ces crédits immobiliers. La Banque de France vient de publier de nouvelles obligations. Il ne sera plus possible d'emprunter plus de 25 ans. Le taux d'endettement passera à 35%, mais il comprendra désormais l'assurance emprunt. "Personne moyenne, on va dire 35, 40 ans en bonne forme, ça va vous rajouter sur un emprunt moyen 40 ou 50 euros par mois minimum", souligne Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com. Une mesure inégalitaire selon cette courtière. Les personnes malades, par exemple, devront payer plus cher l'assurance. Leur capacité d'emprunt sera donc moins importante.