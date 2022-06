Crédit immobilier : les nouvelles règles encadrant l’assurance emprunteur

Plus besoin d'attendre la date anniversaire de souscription de votre assurance emprunteur. Pour en changer, vous pourrez le faire n'importe quand. Cela permet plus de liberté pour faire jouer la concurrence et économiser. C'est le cas de Jean-Hugues Blanc, propriétaire à Brest. Il a emprunté 100 000 euros et en changeant son assurance, il réalise une économie substantielle. Sur l'ensemble de l'emprunt, il parle d'une économie de 8 000 euros. Ce dispositif devrait permettre aux assureurs alternatifs, réputés moins chers, de se faire une place sur ce marché dominé à 88% par les banques. Pour le moment, seuls les nouveaux crédits immobiliers signés à partir du 1er juin 2022 sont concernés. Pour tous les autres, il faudra attendre le 1er septembre 2022. Autre nouveauté, vous n'aurez plus à remplir de questionnaire médical, à condition que vous empruntiez moins de 200 000 euros et que vous ayez fini de rembourser avant 60 ans. Selon les explications d'Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr, cela va ouvrir le crédit immobilier à toutes les personnes malades qui ne pouvaient pas du tout emprunter. Cependant, pour ces contrats, les tarifs pourraient augmenter de 15 à 20%. T F1 | Reportage F. Chadeau, F. Couturon, T. Fribourg.