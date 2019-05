Crédit immobilier : la plus importante baisse depuis la Seconde Guerre mondiale

Depuis la Second Guerre mondiale, jamais les taux d'emprunt pour acheter un logement n'ont jamais été aussi bas dans l'Hexagone. Les taux des crédits à la consommation ont également beaucoup baissé. Faut-il en profiter pour s'acheter une nouvelle voiture ou rénover une partie de la maison ? Éléments de réponse avec notre journaliste Alexia Mayer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.