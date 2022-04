Crédit immobilier : pourquoi ça va devenir plus compliqué d'emprunter

Après des mois de recherche, Caroline Berger a enfin pu acheter un appartement. Un quatre pièces en banlieue lyonnaise pour y vivre avec ses deux enfants. "Ce n'est pas un achat coup de cœur", s'est-elle confiée. En effet, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse. Car les taux d'intérêt n'ont fait qu'augmenter depuis le début de ses recherches. Heureusement, ses parents ont pu lui apporter une aide de 20 000 euros. Des Français qui ont de plus en plus mal à financer leurs projets. Et en parallèle, des banques qui refusent de plus en plus des crédits parce qu'elles ne peuvent pas prêter au-dessus d'une certaine limite. Il s'agit du taux d'usure. Le taux d'emprunt plus l'assurance plus les frais de dossier ne doivent pas dépasser en ce moment 2,4%. "Pour un certain nombre d'emprunteurs, la marge de manœuvre pour réaliser leur financement sera de plus en plus réduite, voire certains vont devoir être au-dessus du taux d'usure et ils n'ont pas accès au financement puisque c'est interdit par la loi", a expliqué Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis. Renaud Pestre, cofondateur de Pretto, voit donc de plus en plus de dossiers refusés. À titre d'exemple, un couple de plus de 50 ans qui gagne environ 50 000 euros par an. "C'est des gens qu'il y a quelques mois pouvaient être finançables parce que le taux aurait été inférieur pour eux. Mais aujourd'hui, ce taux va les amener à dépasser le taux d'usure. Dans ce genre de circonstance, ils ne sont plus finançables", a indiqué ce courtier immobilier. Cette situation devrait perdurer. De nombreux particuliers pourraient être contraints de reporter leurs projets d'achat. Depuis le début de l'année, les ventes de biens immobiliers ont chuté de 17 %. TF1 | Reportage P. Corrieu, C. Nieulac