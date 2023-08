Crédit immobilier : qui peut encore emprunter ?

Sylvie aura mis plus d'un an avant de trouver sa maison, 100 mètres carrés avec jardin, achetée 100 000 euros. Pour pouvoir accéder à la propriété, elle a dû s'éloigner du centre-ville de Maubeuge. Elle avoue ne pas avoir de gros salaires ni d'argent de côté. Elle a donc revu son projet avec Dominique Morettini, courtier. Mais entre le moment où elle a entamé ses recherches et la signature de la maison, elle aurait pu avoir 20 000 euros de plus, c'est-à-dire 20 % en plus de sa capacité d'emprunt. La raison, ce sont les taux des crédits immobiliers. Ils ont été multipliés par trois en moins de deux ans. Voilà ce que cela représente concrètement pour un couple de Toulonnais qui gagnent 2 270 euros net. En janvier 2022, avec des taux à 1 % en moyenne, ils pouvaient emprunter 170 000 euros. Aujourd'hui, avec des taux à 4 %, ils ne peuvent emprunter que 130 000 euros, soit 40 000 euros de moins. Cécile Roquelaure, porte-parole d'Empruntis, affirme que dans des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Nice ou sur Paris, acheter pour la première fois est quasiment devenu impossible. Ceux qui ont la chance de pouvoir acheter sont souvent déjà propriétaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Roux, Z. Ajili, F. Couturon