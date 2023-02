Crédit municipal : forte hausse des prêts sur gages

Pousser la porte du crédit municipal, cela se fait toujours discrètement et c'est encore plus vrai à la fin du mois. Nathalie, gouvernante en pré-retraite, vient ici pour la première fois. Après réflexion, elle laisse son alliance contre un peu plus de mille euros. Le prêt est accordé sans condition et les taux d'intérêts sont bien inférieurs à ceux de la banque. Ces derniers mois, la fréquentation de l'agence a augmenté de 11%. Parmi les nouveaux clients, il y a des retraités, des exclus du système bancaire, que Vincent Garry, appréciateur, voit défiler chaque jour. Et parfois, ce sont les proches qui viennent à la rescousse. Laurent vient rembourser l’emprunt de sa belle-mère, qui traînait depuis des mois Près de 95% des clients finissent par récupérer ce qu'ils laissent. Ce couple vient régulièrement depuis des années déposer des objets de valeur pour quelques mois. Cela sert à dépanner en cas d'imprévu ou cette fois-ci, à s'offrir quelques jours de vacances. Tant que les intérêts sont payés, le crédit municipal conserve les objets sans délai. Dans le cas contraire, ils sont vendus aux enchères et les éventuels bénéfices sont reversés aux clients. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Pocry, A. Kiraly