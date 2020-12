Crédits à la conso, du jamais vu depuis 2012

Un ordinateur dernier cri, une belle montre, une voiture neuve... Votre porte-monnaie ne vous le permet pas, mais les magasins ont leur arme fatale pour vous faire acheter : les crédits à la consommation. Remboursables après les fêtes, des reports de loyer de six mois ou des taux faussement attractifs. Faut-il encore bien lire toutes les conditions de l'offre. Dans un crédit à 0%, c'est très souvent l'assurance qui fait flamber vos mensualités. L'association UFC-Que Choisir dénonce ces pratiques responsables de nombreux impayés : neuf milliards d'euros cette année, douze milliards d'euros probablement l'année prochaine. Les banques et leurs sociétés de prêts se dédouanent. "Les banques françaises pratiquent le crédit responsable, ce qui signifie qu'elles prêtent en fonction des capacités de remboursement de leurs clients", ont-elles expliqué dans un communiqué. Un produit en particulier est dans le collimateur des associations : le crédit renouvelable. Celui-ci est facilement accordé et cumulable, peu importe la situation financière du demandeur. Ce système pousse au surendettement. Une situation qui concerne désormais plus de 140 000 foyers dans l'Hexagone.