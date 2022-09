Crédits à la consommation : toujours plus

Pour acheter un téléviseur, cette mère de famille s'apprête à souscrire un crédit à la consommation. Pour régler les 500 euros, elle paiera 50 euros par mois sur dix mois. "Je n'aurai pas pu la payer d'un coup, c'est impossible. On a beau avoir de salaire, j'ai quatre enfants, c'est super compliqué de payer. Avant, je mettais de côté sur plusieurs mois et j'achetai d'un coup. Maintenant, je n'arrive plus", se confie-t-elle. Comme cette dame, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire des crédits, notamment pour l'électroménager et l'aménagement de votre maison. Un des secteurs où le recours au crédit a le plus augmenté, les voitures d'occasion. Chez Aramis Auto, le nombre de voitures vendues à crédit a doublé en un an. "En moyenne, nos clients financent leur véhicule sur une durée de 5 ans et demi. C'est une durée qui a augmenté en un an puisque auparavant, cette durée était de 5 ans", indique Marie Laloy, directrice marketing et services de cette enseigne. En cause, une inflation record et des ménages qui ont épuisé leurs épargnes. Il y a aussi une autre raison, estime Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique chez PWC France et Maghreb. "On voit que les taux d'intérêt sont en train de progresser, qui vont continuer à augmenter. Et donc, les ménages ont pris conscience que c'était dans leur intérêt d'emprunter sur la première partie de l'année 2022", explique-t-elle. Dans ce contexte, attention au risque de surendettement. La Banque de France constate ces dernières semaines une augmentation des difficultés de remboursement. TF1 | Reportage M. Brossard, D. Pires