Crédits d'impôts : tout comprendre sur l'acompte versé par le Fisc

Pour la première fois depuis très longtemps, l'administration fiscale a versé de l'argent à certains contribuables ce mardi 15 janvier 2019. Il s'agit d'un acompte lié au prélèvement à la source. 60% des crédits d'impôts ont été versés pour l'instant, le reste se fera d'ici le mois de septembre. Par ailleurs, si vous avez eu droit à cet argent en 2017, et que votre situation a changé depuis, il faudra tout rembourser cet été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.