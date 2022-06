Crédits : de plus en plus de ménages en défaut de paiement

Faire son plein de courses, payer l’ensemble de ses factures, s'acquitter du loyer ou rembourser son prêt immobilier, et peut-être un autre crédit. Les dépenses s’accumulent. Et pour certains, boucler les fins du mois devient très compliqué voire impossible. Dépasser son découvert, faire un chèque sans provision, c’est ce qu’on appelle un incident de paiement. Avec l’inflation, leur nombre ne fait qu’augmenter. Déjà 263 000 dans notre pays depuis le début de cette année 2022. Fédération Crésus est une association qui vient en aide aux personnes cumulant les défauts de paiement. Les rendez-vous téléphoniques se multiplient. Pauline Dujardin, une bénévole, s'inquiète de l’évolution du profil de ceux qui appellent. Si les profils sont différents, le risque est le même : le surendettement car au moindre incident, la banque va demander de payer des frais à 20 euros pour un rejet de prélèvement jusqu’à 50 euros pour un chèque refusé. Notre conseil en cas d’incident de paiement : mieux vaut tout de suite appeler sa banque. Si c’est le premier, elle peut se montrer indulgente. T F1 | Reportage C. Diwo, P. Vogel, J. P. Héquette