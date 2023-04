Crédits immobiliers : bientôt la fin de la galère ?

Comme presque la moitié des demandes en ce moment, le crédit immobilier de cette comptable et de son mari a été rejeté par la banque. Ils ont pourtant des revenus confortables. Ils ont été surpris, voire dépités. Leur demande est pour l'instant bloquée, un peu bêtement, à cause de leur taux d'endettement qui dépasse légèrement la limite autorisée. Actuellement, les banques ne prêtent qu'à deux conditions. Les emprunteurs peuvent s'endetter à hauteur de 35 % maximum de leurs revenus et sur une durée maximale de 25 ans. Ces règles sont trop strictes depuis que les taux d'intérêt ont explosé ces derniers mois. Les taux de crédit immobilier ont passé de 1,20 à 3,20 en un an alors que les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. Alors, en empruntant, on s'endette davantage. C'est là que ça coince avec les banques. Comme des milliers de Français ont dû le faire sur Internet, nous avons fait une simulation avec un profil-type. Le gouvernement réfléchit donc à assouplir les règles, c'est-à-dire laisser aux banques décider au cas par cas d'augmenter les taux d'endettement et d'autoriser les emprunts sur 30 ans. Cela permettrait aux jeunes notamment de réaliser plus facilement leur premier achat. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Gallaccio, W. Wuillemin