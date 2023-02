Crédits immobiliers : bientôt un taux à 3% ?

Cet homme est sur le point d'acheter une maison. Une cour, un garage, deux chambres, à 118 000 euros. Et pourtant au départ, il souhaitait trouver une plus grande maison. En cause, les taux d'emprunt qui ont triplé en un an. La banque lui accorde désormais un crédit à 3%. Ce qui a diminué sa capacité d'achat de 17 500 euros. De nombreux emprunteurs se trouvent dans cette situation. Le pouvoir d'achat immobilier des Français est en baisse. Maël Bernier, courtière, le constate tous les jours. Comme exemple, un couple gagnant 4 000 net par mois pouvait emprunter 285 000 euros l'année dernière. Plus que 240 000 euros aujourd’hui, soit 45 000 euros de financement en moins. Du côté des vendeurs, le contexte n'est pas meilleur. La maison de Clothilde est sur le marché depuis quatre mois. À 250 000 euros, c’est un prix déjà revu à la baisse, mais rien n'est fait. Deux acheteurs étaient intéressés, mais leurs dossiers bancaires ont été rejetés. Une situation qui va encore durer, car les taux d'emprunts bancaires vont encore augmenter, pour atteindre au minimum 3,5% TF1 | Reportage L. Romanens, V. Pierron, R. Cassan