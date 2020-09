Crédits immobiliers : de plus en plus difficile à obtenir

C'est l'une des conséquences indirectes de la crise sanitaire. De nombreux particuliers qui veulent acheter leurs logements ont le plus grand mal à obtenir un crédit auprès de leurs banques. Les conditions d'attribution se sont endurcies car ces dernières exigent des garanties supplémentaires. La part des dossiers refusés par les banques ne cesse d'augmenter.