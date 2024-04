Crédits immobiliers : l'heure de la reprise ?

Mathéo attendait la visite d'un appartement avec impatience. Un logement de 23 mètres carrés, au cœur de Paris pour 169 milles euros. Un achat désormais réalisable, car il y a quelques mois, les taux des crédits trop élevés ne lui auraient pas permis d'investir. Et depuis quelques semaines, l'agent immobilier constate aussi une multiplication des visites. La moyenne des taux stagne toujours aux alentours de 4% dans tout le pays. Mais depuis six mois, certaines régions enregistrent des baisses, comme dans les Hauts-de-France avec -0,4 point, -0,2 point en Occitanie. En Bretagne, c'est -0,1 point et c'est d'ailleurs dans cette région que les taux sont les plus attractifs, 3,9% en moyenne. À Brest, Stéphane recherche la maison de ses rêves, dit-il. Et les taux affichés par les banques lui ouvrent de nouvelles perspectives. L'attractivité de cette région pousse les banques bretonnes à réduire leur taux pour démarcher des nouveaux clients. Mais à l'échelle nationale, faut-il s'attendre encore à une baisse des taux dans les prochains mois ? Selon le ministère du Logement, le nombre de crédits octroyés en février a augmenté de 35% par rapport à janvier. TF1 | Reportage B. Guarguy-Chartier, M. Pirckher, A. Janssens