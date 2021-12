Crémant de Bourgogne : des ventes en pleine effervescence

Dernières courses la veille du réveillon. Une question se pose : allez-vous boire des bulles à Noël ? Entre champagne et crémant, beaucoup choisissent le crémant. La boisson locale remporte forcément plus de suffrages. Dans ce supermarché bourguignon, dix bouteilles de crémant sont vendues pour une seule champagne. L’une des raisons, c’est bien sûr le prix. Comptez entre 5 et 12 euros pour un crémant quant un champagne coûte minimum 15 euros. En France, le crémant ne concurrence pas encore le champagne, mais il séduit de plus en plus. Qu’il vienne d’Alsace ou de Loire, c’est la même tendance. Les ventes augmentent. Plus 25% pour le crémant de Bourgogne depuis 2015. Cette maison de crémant vient de battre son record avec 1,2 millions bouteilles cette année 2021. La technique de fabrication est très similaire à celle du champagne. Mais qu’en est-il du goût ? Comparons un crémant avec un champagne deux fois plus cher, grâce à l’expertise d’un sommelier. Ces dernières années, le crémant a su gommer cette image de vin pétillant bas de gamme pour révéler ses propres atouts. Vendu dans le monde entier, le crémant n’a plus besoin de faire ses preuves. Pour les fêtes, il sera parfait de l’apéritif au dessert. À boire bien frais avec modération. T F1 | Reportage S. Agi, G. Martin