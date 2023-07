Crème solaire : le bio est-il efficace ?

S’enduire de crème pour éviter les coups de soleil, c’est un geste devenu un réflexe pour certains. En spray, en huile, bio, mais au fait, comment la choisissez-vous ? Chaque année, 14 000 tonnes de produits finissent dans les mers, alors qu'ils contiennent parfois des ingrédients nocifs pour les coraux. Se protéger sans polluer, c’est la promesse des crèmes solaires bio. Contrairement aux produits classiques, on en trouve des filtres chimiques, de l’eau, des conservateurs, des antioxydants et du parfum, les solaires bio n’ont ni conservateurs ni filtres chimiques, remplacés par des filtres minéraux. Qu’en est-il de leur efficacité ? Nous avons posé la question à des chercheuses en cosmétologie. Elles testent tous les ans des dizaines de produits solaires. La technique utilisée pour le test est contestée par les industriels. Eux, privilégient une méthode qui leur est plus favorable. Lors de notre reportage, une marque, les laboratoires de Biarritz nous avaient ouvert ses portes. Mais, après réflexion, elle s’est opposée à la diffusion des images. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Blanquart