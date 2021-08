Crèmes solaires : écolos et bonnes pour la peau ?

C’est pour éviter la mésaventure d’une peau brûlée que nous nous badigeonnons généreusement de crème solaire en été. Un réflexe que la grande majorité d’entre vous a bien intégré. Mais sur quels critères choisissez-vous vos produits ? Se protéger sans polluer, une prise de conscience récente des consommateurs. Selon ONG et scientifiques, certains ingrédients toxiques seraient en partie responsables de la dégradation des récifs coralliens. D’ailleurs, de plus en plus de destinations touristiques ont banni leur utilisation, comme l'île d’Hawaï, le Costa Rica ou Miami. Alors l’industrie cosmétique tente de se verdure et propose des gammes éco-responsables. Concilier protection de la peau et environnement, est-ce vraiment possible ? Pour nous aider à y voir plus clair, cette association de consommateurs établit chaque année un classement. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.