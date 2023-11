Crépol : dernier hommage pour Thomas

Lorsque le cercueil de Thomas sort de l'église de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, environ 2 000 personnes l'attendent. La Collégiale de cette ville de la Drôme est trop petite pour accueillir tout le monde. Ils sont venus rendre un dernier hommage au jeune homme tué samedi soir à la sortie d'un bal. "On est tous meurtri dans notre âme de parents. Ça pourrait être l'enfant de tout le monde et on était obligé de les soutenir dans cette tragédie.", confie une mère de famille. Le silence et la tristesse ont envahi le visage de tous ceux qui étaient présents. Des haut-parleurs diffusent la cérémonie à l'extérieur. Sa famille et ses proches se succèdent aux pupitres. Des voix résonnent, notamment celles de son grand-père. "Thomas était un brave garçon, bien élevé et serviable", a-t-il décrit. À travers les fleurs, dans la foule, des ballons ovales, des maillots portés par ses coéquipiers de rugby... l'hommage est partout. Thomas, 16 ans, était le capitaine d'une équipe locale. D'autres habitants anonymes viennent déposer quelques mots dans le livre de condoléances, exprimer leur compassion, leur colère aussi. Les neuf agresseurs présumés dont l'auteur du coup de couteau mortel sont toujours en garde à vue. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Merlier, C. Jouanneau