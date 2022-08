Crète : eau turquoise et sable rose

C'est un bout de terre paradisiaque, l'une des plus belles plages de Méditerranée. Mais aussi, l'un des endroits les plus fréquentés de Crète. Elafonisi et son île attirent les touristes du monde entier. On enregistre jusqu'à 3 000 visiteurs chaque jour pour découvrir ce lagon surprenant. L'eau ne descend presque jamais en dessous des 26 degrés. Cette plage invite les vacanciers au farniente. Dans une paillote, Manolis Vavalakis, plagiste et gardien de la plage d'Elafonisi, veille à ce que tout soit propre toute la journée, avec un coup de balai dès que le moindre déchet apparaît sur le sable. "Il faut travailler pour l'avenir, à court et moyen terme. Si on veut que notre plage survive à la surfréquentation, nous devons la protéger et ne pas la laisser dépérir. C'est notre intérêt commun", s'exprime-t-il. C'est devenu un enjeu quotidien pour les gardiens d'Elafonisi. Chaque année, cet espace naturel évolue, comme les genévriers qui poussent de plus en plus nombreux dans le sable. Tout est protégé au fur et à mesure, pour que les touristes respectent la flore. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara