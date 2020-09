Crime sexuel : quels contrôles pour les récidivistes ?

Il n'y aurait aucune alerte avant ce nouveau passage à l'acte. Le multirécidiviste respectait à la lettre son suivi socio-judiciaire comme l'obligation de travailler et de se soigner. Il voyait un psychothérapeute tous les deux mois. Pour les délinquants sexuels, quel est le suivi prévu en fin de peine ? Pour ces individus, comment s'applique la castration chimique ? Qui a accès aux fichiers des auteurs d'infractions sexuelles ?