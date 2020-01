Crise à la couronne britannique : accord entre la Reine, Harry et Meghan

La réunion de crise a duré trois heures, dans la résidence privée de la Reine à Sandringham, à l'abri des caméras. Elizabeth II a accordé à Harry et Meghan une "période de transition" pour leur permettre de se mettre en retrait. Le couple passera du temps entre le Canada et le Royaume-Uni. La Reine a également a pris acte qu'ils ne souhaitaient plus dépendre de fonds publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.