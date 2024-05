Crise à Nouméa : pourquoi tant d’armes en circulation ?

Alors qu’une colonne de fumée se lève au-dessus de Nouméa ce mardi, dans la matinée, nous avons rendez-vous dans la zone de Rivière-Salée, l’un des points les plus chauds de la ville. Les indépendantistes qui tiennent ce secteur affirment ne vouloir que se défendre. Des armes à feu, il y en a, mais ce sont eux, disent-ils, qui en sont victimes. Ils en veulent pour preuve la présence d’un véritable arsenal dans une maison qu’ils ont saccagée en représailles. Son propriétaire, qu’ils appellent "le milicien", c’est l’auteur d’une fusillade qui a tué deux jeunes Kanaks samedi, à bord d’une voiture. De différentes douilles, de différents calibres, jonchent le sol, et surtout des armes de guerre, y compris les deux exemplaires qui ont été trouvés dans le coffre-fort, dont ils ont percé le blindage. Les fusils d'assaut récupérés ont disparu dans la nature et sont peut-être aux mains des jeunes émeutiers, équipés, sur nos images, seulement de machettes et de frondes. Mais une chose est sûre, les membres de cette communauté sont, bel et bien, eux aussi, victimes de tirs. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel