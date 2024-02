Crise agricole : des routes toujours impraticables et fermées

Elle vient d’ouvrir, il y a seulement quelques minutes, après quinze jours de fermeture. Sur l’autoroute A20, au nord de Limoges, les machines et les hommes ont dû refaire la chaussée sur 300 m de longueur, et 30 cm de profondeur. Un revêtement totalement détruit, suite au blocage des agriculteurs, avec des centaines de tonnes de paille et de pneus brûlés. Le temps d'éteindre le feu et de nettoyer, il a fallu évacuer 1 700 tonnes d’enrobés, puis remettre la même quantité. Le coût est estimé à plus d’un million d’euros, sur la portion gratuite et empruntée chaque jour par 40 000 véhicules, c’est l’État qui paiera la note. Des dégâts qui coûtent cher, mais assumés par les agriculteurs. Avec le blocage des agriculteurs et les travaux, plusieurs dizaines de milliers de véhicules ont été déviées chaque jour, sur l’ancienne nationale 20. Un trafic est venu perturber la vie des habitants, dans ce petit village, à l’image. Un vœu exaucé depuis ce mercredi 7 février soir, avec la réouverture de l’autoroute, le village va enfin pouvoir retrouver son calme. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre