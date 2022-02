Crise au Mali : l'amertume des familles de militaires français

L'ambassade est toujours ouverte, mais il reste désormais deux jours à l'ambassadeur français pour faire ses valises. Une expulsion qui dans les rues de Bamako réjouit certains Maliens. Un ressentiment anti-français et une décision incompréhensible pour les familles des 53 soldats morts au Mali. L'armée française y est présente depuis 2013 pour lutter contre le terrorisme. Dominique Protin a perdu son fils en 2019. Il avait 34 ans. "Pourquoi nos hommes sont partis là-haut ? Pourquoi nos enfants sont partis là-haut ? Pour ce résultat-là ? Pour se faire mettre la porte ? Je ne comprends pas", s'indigne-t-il. Dominique Protin s'inquiète aussi des frères d'armes de son fils qui sur place, doivent continuer leur mission dans un climat de plus en plus hostile. Quel avenir pour l'armée française au Mali ? Jean-Marie Bockel, père d'un soldat décédé au Mali, se pose la même question. Le fils de cet ancien ministre est décédé en opération en 2019. "Si demain, on part dans la précipitation, l'épreuve sera terrible, comme perdre un soldat mort pour la France au Mali. Ce que ressentent tous, ce sentiment de gâchis, cette indignation aussi devant ce comportement à certains égards indécents. Nous l'avons en démultiplié", lâche-t-il. Selon l’Élysée, la France n'a pas l'intention de quitter le Sahel. L'armée pourrait en revanche déplacer ses bases dans un pays voisin. Des décisions pourraient être prises dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage M. Guiheux, T. Gippet, P. Vogel