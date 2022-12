Crise dans le Bordelais : des vignerons contraints d'arracher leurs vignes

Pas assez de vente. Ces cuves remplies n'ont toujours pas encore été mises en bouteilles. Leur propriétaire a vu les commandes baissées de moitié en cinq ans. Et avec les prix du vin qui chutent, "on n'entre pas dans nos frais. Donc, nous vendons à perte le vin. Et le reste, on est obligé de les stocker dans les endroits, comme dans ces cuves en attendant de trouver un acheteur pour le vin", a déploré Guillaume Yon, viticulteur à Mauriac (Gironde). Il en résulte un manque à gagner de 40 000 euros pour ce viticulteur et ce n'est pas le seul. Sur les 5 millions d'hectolitres produits dans le Bordelais chaque année, un million reste sur les bras des exploitants. Depuis quelques années, le Bordeaux rouge ne semble plus vraiment avoir la cote auprès des jeunes. Un attrait grandissant pour le blanc et le rosé qui se confirme chez Éric de Senneville, caviste chez L'Autre Comptoir à Bordeaux. "Il y a un engouement pour le vin blanc qui n'existe pas auparavant. Ce sont des vins qui se boivent frais. Il y a le réchauffement climatique, l'été fait très chaud et c'est difficile de boire des vins rouges qui sont très tanniques", a-t-il expliqué. Le vin de Bordeaux souffre aussi d'une image très vieillotte qui séduit moins. Pour Benoit Carles, courtier à Bordeaux, "Elle a besoin d'être rajeuni. Il faut bousculer un peu les codes. C'est ce qu'on voit dans d'autres régions comme la Langue d'oc où on a vu des marques émergées qui ont dépoussiéré un peu tout ça". Une modernisation qui devient urgente pour ces vins du quotidien avec l'émergence des vins étrangers de plus en plus bon marché. TF1 | Reportage S. Petit, Y. Chambon, C. Devaux