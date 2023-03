Crise de la betterave : une usine historique du Nord ferme

Dans la matinée de ce mercredi 8 mars, les salariés ont appris la fermeture de la sucrerie d'ici quelques mois. Une usine qui existe depuis 150 ans. C'est un choc pour la commune. Toute l'économie repose sur cette usine sucrière. “Il y a de plus en plus de chômage, là ça va être encore pire”, lance une habitante. Un des arguments évoqué par Tereos, le quatrième sucrier mondial, c’est que sans betterave, les usines ne sont pas viables. Et c'est un fait, la production est en baisse. Les causes, les sécheresses à répétition et les maladies liées à cette culture, comme la jaunisse. Des difficultés partagées par tous les sucriers français. D'autres groupes ont déjà d'ailleurs fermé des sites et la filière redoute un effet dévastateur. Sans betterave, les usines ne sont pas viables et sans usines, la culture de ce légume n'a pas lieu d'être. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, M. Fiat, T. Joire