Crise de l'eau à Mayotte : l'énorme défi quotidien de la distribution de bouteilles

Pour répondre à l'urgence, 25 points de distribution d'eau ont ouvert, dans la matinée de ce lundi 20 novembre. Ils sont éparpillés sur toute l'île, dont celui de Mamoudzou, la plus grande ville de Mayotte. Chaque habitant a le droit à l'équivalent d'une bouteille d'eau par jour, gratuitement. Du nord au sud, Mayotte connaît sa pire sécheresse depuis 60 ans. L'île arrive au bout de ses réserves, alors les habitants sont privés d'eau courante, deux jours sur trois et parfois plus. Partout, sur l'île, c'est le système D. Au total, ce sont dix-sept millions de litres d'eau potable qui devraient être distribués chaque mois sur l'île. Les conteneurs arrivent de la métropole et de la Réunion. Ils arrivent au port de Longoni, avant d'être acheminés sur une énorme base logistique. Trois cents pompiers et militaires sont venus en renfort et resteront sur place, au moins jusqu'à la saison des pluies, attendue en janvier. TF1 | Reportage C. Ebrel, S. Guerche