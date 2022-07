Crise de l'énergie : l'Allemagne retourne au charbon

À 30 minutes de la ville de Düsseldorf se trouve l'une des grandes mines d'Allemagne. C'est un océan de charbon où des gigantesques machines dévorent la terre et les villages alentour. D'ici à quelques mois, un hameau devra disparaître comme d'autres avant lui. "Je suis très en colère. Je trouve vraiment triste que la mine continue de s'étendre. C'est une catastrophe pour notre avenir et celui de la planète", déplore Eckardt Heukamp, agriculteur à Lutzerath, à côté de la mine de Garzweiler. Face à la baisse de livraison de gaz russe, lié aux sanctions européennes prises en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le gouvernement allemand n'a pas le choix. Il faut davantage y recourir dans les mois à venir. Dès cette année, les employés de la mine de charbon de Garzweiler devraient avoir beaucoup plus d'activités. La production devra augmenter de 40 %. Dans cette région, le charbon assure des milliers d'emplois. Et toutes les industries en dépendent comme l'automobile ou la chimie. Mais Klaus Emmerich, employé et syndicaliste à la mine de charbon de Garzweiler, ne croit pas à l'objectif du gouvernement allemand de sortir du charbon en 2030 grâce au développement des éoliennes. Face à l'ampleur de la crise énergétique, les marges de manœuvre du pays sont faibles. Et le charbon reste toujours roi. Certains proposent la fermeture des trois derniers réacteurs nucléaires du pays, prévue pour la fin de cette année 2022. À long terme, la solution est de multiplier les éoliennes. Mais cela prend plus de temps que de brûler du charbon. Depuis la guerre en Ukraine et le manque de gaz russe, les gens comprennent que le pays a besoin des énergies éoliennes pour son indépendance énergétique. Aujourd'hui, un tiers de l'électricité produite en Allemagne provient du charbon. Un chiffre en hausse par rapport en 2021.