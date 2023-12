Crise de l'immobilier : les notaires aussi en difficulté

C'est bientôt la clôture de l'exercice 2023. Frank Lodier, notaire en banlieue parisienne, et son associé, Thierry Bornet, font un point sur l'effectif au sein de leur étude. Un tiers de la masse salariale en moins, c'était un impératif pour faire face à la chute de l'activité depuis le début de l'année. Il y a eu un arrêt brutal des transactions immobilières qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'étude. Hausse des taux d'intérêts, l'insolvabilité des acquéreurs, conséquences : les actes de vente ont chuté. Ils étaient 1 200 000 en 2022 et 900 000 cette année. Les études plutôt urbaines sont les plus concernées. Combien une vente leur rapporte-t-elle ? Pour un bien de 200 000 euros, par exemple, les frais de notaire s'élèvent à 14 000 euros, mais 12 000 euros sont des taxes et seulement 2 000 euros rémunèrent le travail du ou des notaires. Ils sont aujourd'hui 17 500 en France. En 2022, ils gagnaient 18 000 euros brut par mois dans les zones urbaines et 10 000 euros en milieu rural. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chapeau, P. Lormant