Crise de l'immobilier : un coup de pouce en 2024

Acheter un logement à Louviers (Eure), pour certains habitants, comme Lucy, c'est mission impossible. Prix en hausse de 15% en cinq ans, et des taux de plus en plus élevés, son dossier est bloqué. Mais sa situation pourrait vite changer. Louviers vient d'être reconnu par le gouvernement, comme une zone en tension. Premier changement dès l'année 2024, un accès plus facile au prêt à taux zéro pour les acheteurs. La ville de Louviers manque aussi de logement. Le dispositif vise à relancer les constructions. L’État apporte une aide, à condition que les futurs appartements soient des locations intermédiaires. C'est-à-dire, destiné aux salariés à revenu modeste, mais qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. "Une aide de l'État c'est une défiscalisation... Qui rend l'opération attractive pour les investisseurs et qui rend l'opération attractive pour ceux qui vont louer.", explique Bernard Leroy, président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Attractive, car les loyers seront dix à 15% élevés. Une mesure d'urgence dont les habitants de Besançon vont aussi bénéficier, autres villes parmi les 154 désormais concernés. Le marché est paralysé sur place, seulement 500 nouveaux logements sont créés chaque année, pour 6 000 locataires en attente. TF1 | Reportage V. Dépret, N. Clerc, I. Blonz