Crise des carburants : les questions que vous vous posez

Vous pensiez pouvoir arriver à la pompe à essence, mais votre réservoir vous a trahi. C'est la panne à quelques mètres du carburant tant espéré. Peut-on remplir un jerrican si on est en panne ? Depuis hier soir, le remplissage de tout bidon est "interdit sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée [...] par les services de police et de gendarmerie locaux", mentionne un arrêté préfectoral. Soucieux de respecter la loi, vous abandonnez donc votre véhicule en panne sur la route. Un autre problème se présente : peut-on être verbalisé si on est en panne ? La réponse est oui. La loi interdit de stationner sur les chaussées, les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence. En cas de panne, c'est au conducteur de faire évacuer son véhicule par un dépanneur. "C'est la double peine. Mais encore une fois, je pense que, quand on n'a plus d'essence dans la voiture, on essaie de s'organiser", s'exprime une automobiliste. Y a-t-il un risque de sanction si on est en retard au travail ? En théorie, oui. C'est un peu comme pour les grèves des transports, c'est à vous de vous organiser. "Votre employeur peut vous sanctionner si vous arrivez en retard dans la mesure où il peut considérer que vous auriez pu aller chercher de l'essence la veille. Et dans la mesure où il existe encore des stations d'essence qui délivrent de l'essence, il estime que c'est à vous, salariés, de prendre vos précautions", explique Me Carole Vercheyre-Grard, avocate en droit du travail. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, T. Marquez