Crise des carburants : menace sur les vacances ?

Dans un hôtel, le téléphone n’arrête pas de sonner. Les annulations tombent en cascade au bout du fil. Il n’y a pas d'inquiétude pour un client, l’annulation est sans frais. Comme lui, certains hésitent à prendre la route des vacances à cause de la pénurie d’essence. La moitié des réservations ont été annulées depuis le début du mois. Avec son grand parking, au cœur de Montpellier, l’hôtel attire habituellement des vacanciers motorisés. À l’approche des vacances de la Toussaint, certains d’entre vous hésitent encore à partir en voyage. Dans un village de vacances, on prépare la réouverture samedi prochain. La pénurie d’essence y fait aussi craindre des vacances compliquées. Les clients de dernière minute manquent à l’appel. “On a 20% de réservation en moins. C’est la deuxième plus grosse période après juillet - août. Qui ne serait pas inquiet avec tout cela ?” Explique le responsable. Si la pénurie de carburant venait à se prolonger, l’établissement envisage de fermer plus tôt que prévu, et même dès la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arrigoni