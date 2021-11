Crise des migrants : tragédie au large de Calais

Une embarcation à bord de laquelle se trouvaient une cinquantaine de migrants a chaviré au large de Calais. Trois navires et trois hélicoptères sont mobilisés pour rechercher des victimes. Jamais, le bilan d'une traversée des migrants n'avait été aussi lourd dans la Manche. C'est un pêcheur qui a découvert une partie des corps flottant en surface dans l'après-midi. Yolaine, bénévole en jaune, dans la vidéo en tête de cet article, leur avait fourni des vêtements mardi. Elle est l'une des toutes dernières personnes à les avoir vus. Une cinquantaine de passagers pourraient avoir pris place à bord du bateau parti de Dunkerque. Il n'y aurait que deux rescapés seulement. Natacha Bouchart, maire LR de Calais (Pas-de-Calais), parle d'un drame et évoque son désarroi. "Je me bats pour éviter ces drames entre la fermeté et l'humanité, les dispositifs, les alertes auprès des différents ministères". Dans la ville, certains habitants sont choqués mais ils ne sont pas vraiment surpris. Ils vivent au quotidien la complexité de la question migratoire. Après ce drame, Emmanuel Macron s'est exprimé. "La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière", a déclaré le président de la République. TF1 | Reportage O. Santicchi, M. Fiat