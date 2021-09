Crise des sous-marins : comment en est-on arrivé là ?

Ce n'est pas une réconciliation mais une clarification. De cet entretien téléphonique ce mercredi après-midi, aucune photo officielle n'a été diffusée. Mais un communiqué a été envoyé par l'Élysée et ses mots "Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation". En clair, il aurait fallu se parler et bien s'expliquer bien plus tôt. Les deux chefs d'Étatt doivent se rencontrer fin octobre en Europe. Dans la gestuelle et le sourire, ce sera sans doute moins complice qu'en juin dernier. Les images dans la vidéo en début de cet article sont tournées lors du G7 en Cornouailles. Bras dessus, bras dessous, mais le même jour en aparté dans le dos des Français, Joe Biden, entouré de l'anglais Boris Johnson et l'australien Scott Morrison, discutent ensemble d'un nouveau contrat secret pour des sous-marins américains. Le gouvernement français pouvait-il imaginer que les choses dégénèrent à ce point ? Selon nos informations, à quatre reprises, les ministres français rencontrent leurs homologues américains. Jamais, il n'est mentionné cette nouvelle alliance. Un conseiller diplomatique l'assure "Non, ils ne nous ont pas prévenus en amont. On a des éléments précis". Et les preuves, Paris s'appuie sur deux lettres envoyées le même jour le 15 septembre dernier par les Australiens L'une destinée à Naval Group, le fabricant français de sous-marins qui confirme la commande. Quasi au même moment, l'autre arrive à l'Élysée. Un conseiller nous déclare "Ils nous préviennent que le contrat est rompu". Après quatre mois d'un jeu de dupes entre Alliés, le coup de fil de ce soir entre les deux présidents est loin d'avoir tout réglé. Mais il a permis un premier geste d'apaisement : l'ambassadeur français aux États-Unis s'apprête à rentrer à Washington dès la semaine prochaine.